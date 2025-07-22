Глава МИД Израиля Саар прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во вторник, 22 июля, прибыл в Киев. У него запланированы встречи с украинскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Telegram и The Times of Israel .

"Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев", - написал он.

По словам Бродского, Саар должен встретиться с украинским руководством и с еврейской общиной.

При этом посол не раскрыл детали о том, с какими именно украинскими чиновниками будет встречаться глава МИД.

Неназванный украинский дипломат рассказал The Times of Israel, что Саар должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, заместителем главы украинского парламента.

Он также посетит мемориал Бабий Яр, где во время Второй мировой войны нацистские войска расстреляли более 33 000 евреев.