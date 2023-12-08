Глава МЗС Італії розповів про обсяг допомоги, яку Рим надав Україні

Італія надала Україні сім пакетів допомоги у сфері оборони. При цьому Рим планує продовжувати надавати військову підтримку Києву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Наразі ми надали 7 пакетів допомоги у сфері оборони і маємо намір надавати подальші заходи підтримки в цій галузі", - заявив він.

Міністр додав, що Рим веде переговори з українськими колегами, у координації з партнерами і союзниками, про умови італійських зобов'язань у сфері безпеки і довгострокової допомоги Україні.

"Італія також бере активну участь у військовій допомозі в рамках ЄС. Держави-члени ЄС скоординовано доставили в Україну велику кількість військової техніки", - сказав він.

Таяні підкреслив, що Рим продовжить надавати допомогу Україні скільки буде потрібно.

"Італія продовжить надавати Україні всебічну підтримку стільки, скільки потрібно, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні, у політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах", - підсумував глава МЗС Італії.

Військова допомога від Італії

З початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні кілька пакетів воєнної допомоги. Востаннє Рим повідомляв, що готує новий пакет військової допомоги для України у травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії зустрівся із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Вони порушили питання майбутньої допомоги Україні і не лише.

Пізніше, у жовтні 2023 року, Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакету військової допомоги. Тепер Рим вважає, яке обладнання можна передати Києву. Італія може передати Україні зенітні системи, боєприпаси чи засоби боротьби з дронами, включаючи глушники частот.

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