Глава МИД Италии рассказал об объеме помощи, которую Рим предоставил Украине

Италия предоставила Украине семь пакетов помощи в сфере обороны. При этом Рим планирует продолжать оказывать военную поддержку Киева.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"На данный момент мы предоставили 7 пакетов помощи в сфере обороны и намерены предоставлять дальнейшие меры поддержки в этой области", - заявил он.

Министр добавил, что Рим ведет переговоры с украинскими коллегами, в координации с партнерами и союзниками, об условиях итальянских обязательств в области безопасности и долгосрочной помощи Украине.

"Италия также активно участвует в военной помощи в рамках ЕС. Государства-члены ЕС скоординированно доставили в Украину большое количество военной техники", - сказал он.

Таяни подчеркнул, что Рим продолжит оказывать помощь Украине сколько потребуется.

"Италия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько необходимо, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах", - заключил глава МИД Италии.

Военная помощь от Италии

С начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине несколько пакетов военной помощи. В последний раз Рим сообщал, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они подняли вопрос будущей помощи Украине и не только.

Позже, в октябре 2023 года Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь Рим думает, какое оборудование можно передать Киеву. Италия может передать Украине зенитные системы, боеприпасы или средства для борьбы с дронами, включая глушители частот.

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