Глава МЗС Ірану запевнив, що Тегеран не планує передачу балістики Росії, - Боррель

Так глава європейської дипломатії прокоментував у розмові з представниками ЗМІ висловлювання деяких держав-членів ЄС щодо загрози можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Безпосередньо перед початком зустрічі (глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, - ред.) я надіслав повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейеду Аббасу Арагчі, в якому висловив свою стурбованість", - розповів Боррель.

Він додав, що одразу отримав відповідь, в якій стверджувалося, що "це неправдива інформація".

Водночас на уточнююче запитання журналістів, чи "дійсно повірив" Боррель заяві іранського чиновника зі спростуванням інформації про надання Росії безпілотників та зброї, він дав негативну відповідь: "ні".

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості щодо ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", - заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії додав, що це "справді почуття обережності щодо можливості, що це станеться, і тривожний дзвінок... я маю на увазі суто потенційне постачання ракет".

Що передувало

Близько тижня тому високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів розмову з новопризначеним главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі, та закликав припинити співпрацю з Росією.

Нагадаємо, на початку серпня агентство Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. В публікації йшлося, що це може бути постачання сотень одиниць таких ракет.

Додамо, нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що РФ розширює співпрацю з Іраном.

Також раніше стало відомо, що Іран збільшив виробництво балістичних ракет та безпілотників після укладання договору із Росією про співпрацю.