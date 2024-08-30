RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не планирует передачу баллистики России, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что страна не намерена передавать России свои баллистические ракеты. Ранее в прессе появилась информация о возможной отправке Тегераном такого вооружения для Москвы.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Так глава европейской дипломатии прокомментировал в разговоре с представителями СМИ высказывания некоторых государств-членов ЕС относительно угрозы возможной поставки Ираном баллистических ракет России.

"Непосредственно перед началом встречи (глава МИД стран ЕС в Брюсселе, - ред.) я направил сообщение новому министру иностранных дел Ирана Сейеду Аббасу Арагчи, в котором выразил свою обеспокоенность", - рассказал Боррель.

Он добавил, что сразу получил ответ, в котором утверждалось, что "это ложная информация".

В то же время, на уточняющий вопрос журналистов, "действительно ли поверил" Боррель заявлению иранского чиновника с опровержением информации о предоставлении России беспилотников и оружия, он дал отрицательный ответ: "нет".

"Что касается Ирана, давайте различать беспилотники и ракеты. Опасения, подозрения касаются возможности ракет. И это то, что сказал министр: ничего этого нет. И со своей стороны мы также не имеем доказательств, что это так", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что это "действительно чувство осторожности относительно возможности, что это произойдет, и тревожный звонок... я имею в виду сугубо потенциальные поставки ракет".

Что предшествовало

Около недели назад высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с новоназначенным главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, и призвал прекратить сотрудничество с Россией.

Напомним, в начале августа агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. В публикации говорилось, что это могут быть поставки сотен единиц таких ракет.

Добавим, недавно американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что РФ расширяет сотрудничество с Ираном.

Ранее стало известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с Россией о сотрудничестве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранЖозеп БоррельРакеты