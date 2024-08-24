Боррель закликав нового главу МЗС Ірану припинити співпрацю з Росією

Високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 23 серпня провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Жозепа Борреля у соцмережі Х.