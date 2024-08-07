Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб Захід відмовився допомагати Україні, - ISW
Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб схилити Захід до ухвалення рішень на користь РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення (ISW).
Зокрема Росія спирається на військове партнерство. Таким чином, на думку аналітиків, країна-агресор хоче змусити Захід відмовитись від подальшої військової допомоги Україні.
Мова йде про те, що згідно з інформацією The New York Times (NYT), Росія допомагає Ірану в його зусиллях посилити протиповітряну оборону від ізраїльських атак. А саме, почала поставити неназвані передові радари та системи ППО.
У той же час, рішення РФ щодо надання Ірану радарів і систем ППО, які могли б принести значну користь російським силам на фронті, якби вони були розгорнуті в Україні - також підкреслює залежність Росії від Ірану щодо іншої критичної зброї. У тому числі високоточної зброї та компонентів, яка необхідна РФ.
Також аналітики додали, що російські офіційні особи продовжують координацію та військову співпрацю з Іраном перед його відповіддю по Ізраїлю. Це пов'язано через занепокоєння за російські інтереси в регіоні.
Так, згідно з інформацією агентства Reuters, російський диктатор Володимир Путін передав повідомлення через секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу про те, що Іран повинен діяти стримано і уникати нападу на мирних жителів у відповідь.
У свою чергу неназваний іранський дипломат виданню IranWire повідомив, що Росія виступає проти іранських ударів, які можуть призвести до загибелі мирних жителів через велику кількість російських громадян, які проживають в Ізраїлі.
Нагадаємо, що за нещодавньою оцінкою ISW, Путін планував передати ракети та інше військове обладнання підтримуваним Іраном хуситам у Ємені, щоб використати Іран у своєму протистоянні Заходу.
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