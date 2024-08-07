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Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб Захід відмовився допомагати Україні, - ISW

Середа 07 серпня 2024 05:17
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Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб Захід відмовився допомагати Україні, - ISW Фото: прапор Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія розширює співпрацю з Іраном, щоб схилити Захід до ухвалення рішень на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення (ISW).

Зокрема Росія спирається на військове партнерство. Таким чином, на думку аналітиків, країна-агресор хоче змусити Захід відмовитись від подальшої військової допомоги Україні.

Мова йде про те, що згідно з інформацією The New York Times (NYT), Росія допомагає Ірану в його зусиллях посилити протиповітряну оборону від ізраїльських атак. А саме, почала поставити неназвані передові радари та системи ППО.

У той же час, рішення РФ щодо надання Ірану радарів і систем ППО, які могли б принести значну користь російським силам на фронті, якби вони були розгорнуті в Україні - також підкреслює залежність Росії від Ірану щодо іншої критичної зброї. У тому числі високоточної зброї та компонентів, яка необхідна РФ.

Також аналітики додали, що російські офіційні особи продовжують координацію та військову співпрацю з Іраном перед його відповіддю по Ізраїлю. Це пов'язано через занепокоєння за російські інтереси в регіоні.

Так, згідно з інформацією агентства Reuters, російський диктатор Володимир Путін передав повідомлення через секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу про те, що Іран повинен діяти стримано і уникати нападу на мирних жителів у відповідь.

У свою чергу неназваний іранський дипломат виданню IranWire повідомив, що Росія виступає проти іранських ударів, які можуть призвести до загибелі мирних жителів через велику кількість російських громадян, які проживають в Ізраїлі.

Нагадаємо, що за нещодавньою оцінкою ISW, Путін планував передати ракети та інше військове обладнання підтримуваним Іраном хуситам у Ємені, щоб використати Іран у своєму протистоянні Заходу.

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