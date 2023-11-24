Глава МЗС Франції закликала Китай уникати будь-якої підтримки Росії

"Ми хотіли б вести поглиблений діалог із Китаєм щодо глобальних питань, звісно, але також і щодо великих криз, зокрема й щодо триваючої агресивної війни Росії в Україні", - заявила Колонна на спільній прес-конференції зі своїм колегою Ван Ї.

При цьому вона зізналася, що "поки що не обговорювала" з ним цих питань під час свого візиту.

"Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не зробила прямого або непрямого внеску в незаконні військові дії Росії", - заявила вона.

У цьому конфлікті "співпраця з Китаєм необхідна для забезпечення справедливого і міцного миру", - підкреслила вона.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін був запідозрений у постачанні зброї до Росії. Однак Китай спростовує цю інформацію.

При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаю дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Китай висловив бажання бути миротворцем та запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Президент України Володимир Зеленський та китайський лідер Сі Цзіньпін за період повномасштабного вторгнення РФ лише один раз говорили телефоном.

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