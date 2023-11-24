Глава МИД Франции призвала Китай избегать какой-либо поддержки России

"Мы хотели бы вести углубленный диалог с Китаем по глобальным вопросам, конечно, но также и по крупным кризисам, включая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине", - заявила Колонна на совместной пресс-конференции со своим коллегой Ван И.

При этом она призналась, что "пока не обсуждала" с ним эти вопросы в ходе своего визита.

"Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не внесла прямого или косвенного вклада в незаконные военные действия России", - заявила она.

В этом конфликте "сотрудничество с Китаем необходимо для обеспечения справедливого и прочного мира", - подчеркнула она.

Позиция Китая по поводу войны

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию. При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин за период полномасштабного вторжения РФ только один раз говорили по телефону.

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