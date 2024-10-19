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Глава МЗС Франції про війська КНДР в Росії: це може перекинути конфлікт на Азію

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (flickr.com/francediplomatie)
Автор: Каріна Левицька

Росія під керівництвом диктатора Володимира Путіна, ймовірно, стикається з великими труднощами. Проте залучення північнокорейських військ до війни в Україні може перекинути конфлікт ще й на Азію.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Києві.

На питання журналіста, чи є у Франції реакція на звинувачення Сеула щодо відправки військових з Північної Кореї до Росії для участі у війні в Україні, Барро заявив, що вони ще досліджують це питання.

"Якщо це підтвердиться, а ми слухаємо наших українських партнерів з цього питання, це не буде сюрпризом, оскільки підтримка Північною Кореєю російських воєнних зусиль відома вже давно", - сказав він.

Водночас, він підкреслив, що даний крок з боку РФ був би надзвичайно серйозним, оскільки це вивело б конфлікт на новий рівень, до ще більшої ескалації.

"У певному сенсі це також означало б експорт цього конфлікту Росією в Азію. Але, якщо можна так сказати, це було б підтвердженням того, що Росія під керівництвом Володимира Путіна стикається з великими труднощами у прориві українських оборонних рубежів і опору, до того, що їй доводиться звертатися за допомогою до Північної Кореї", - пояснив міністр.

КНДР відправила до Росії своїх солдатів

Нагадаємо, 16 жовтня джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило, що Росія готує понад 10 тисяч північнокорейських військових на Далекому Сході.

Варто зауважити, що раніше Північна Корея надавала Росії лише військову допомогу і не була прямою стороною у війні проти України. Але після підписання між РФ та КНДР договору про всеосяжне стратегічне партнерство характер допомоги змінився.

Сьогодні ж SPRAVDI показало відеодоказ, що солдати КНДР вже перебувають в Росії.

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