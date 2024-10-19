Глава МЗС Франції про війська КНДР в Росії: це може перекинути конфлікт на Азію

На питання журналіста, чи є у Франції реакція на звинувачення Сеула щодо відправки військових з Північної Кореї до Росії для участі у війні в Україні, Барро заявив, що вони ще досліджують це питання.

"Якщо це підтвердиться, а ми слухаємо наших українських партнерів з цього питання, це не буде сюрпризом, оскільки підтримка Північною Кореєю російських воєнних зусиль відома вже давно", - сказав він.

Водночас, він підкреслив, що даний крок з боку РФ був би надзвичайно серйозним, оскільки це вивело б конфлікт на новий рівень, до ще більшої ескалації.

"У певному сенсі це також означало б експорт цього конфлікту Росією в Азію. Але, якщо можна так сказати, це було б підтвердженням того, що Росія під керівництвом Володимира Путіна стикається з великими труднощами у прориві українських оборонних рубежів і опору, до того, що їй доводиться звертатися за допомогою до Північної Кореї", - пояснив міністр.