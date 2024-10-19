RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Глава МИД Франции о войсках КНДР в России: это может опрокинуть конфликт на Азию

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (flickr.com/francediplomatie)
Автор: Карина Левицкая

Россия под руководством диктатора Владимира Путина, вероятно, сталкивается с большими трудностями. Однако привлечение северокорейских войск к войне в Украине может перебросить конфликт еще и на Азию.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Киеве.

На вопрос журналиста, есть ли во Франции реакция на обвинение Сеула по поводу отправки военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне в Украине, Барро заявил, что они еще исследуют этот вопрос.

"Если это подтвердится, а мы слушаем наших украинских партнеров по этому вопросу, это не будет сюрпризом, поскольку поддержка Северной Кореей российских военных усилий известна уже давно", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что данный шаг со стороны РФ был бы чрезвычайно серьезным, поскольку это вывело бы конфликт на новый уровень к еще большей эскалации.

"В определенном смысле это также означало бы экспорт этого конфликта Россией в Азию. Но, если можно так сказать, это было бы подтверждением того, что Россия под руководством Владимира Путина сталкивается с большим трудом в прорыве украинских оборонных рубежей и сопротивления, к тому, что ей приходится обращаться за помощью в Северную Корею", - пояснил министр.

КНДР отправила в Россию своих солдат

Напомним, 16 октября источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил, что Россия готовит более 10 тысяч северокорейских военных на Дальнем Востоке.

Следует заметить, что ранее Северная Корея оказывала России только военную помощь и не была прямой стороной в войне против Украины. Но после подписания между РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве характер помощи изменился.

Сегодня же SPRAVDI показало видеодоказательство, что солдаты КНДР уже находятся в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКНДРВойна России против Украины