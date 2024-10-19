Глава МИД Франции о войсках КНДР в России: это может опрокинуть конфликт на Азию

На вопрос журналиста, есть ли во Франции реакция на обвинение Сеула по поводу отправки военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне в Украине, Барро заявил, что они еще исследуют этот вопрос.

"Если это подтвердится, а мы слушаем наших украинских партнеров по этому вопросу, это не будет сюрпризом, поскольку поддержка Северной Кореей российских военных усилий известна уже давно", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что данный шаг со стороны РФ был бы чрезвычайно серьезным, поскольку это вывело бы конфликт на новый уровень к еще большей эскалации.

"В определенном смысле это также означало бы экспорт этого конфликта Россией в Азию. Но, если можно так сказать, это было бы подтверждением того, что Россия под руководством Владимира Путина сталкивается с большим трудом в прорыве украинских оборонных рубежей и сопротивления, к тому, что ей приходится обращаться за помощью в Северную Корею", - пояснил министр.