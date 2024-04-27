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У Лівані ліквідовано терористів, що запускали ракети по Ізраїлю

Ліван, Субота 27 квітня 2024 01:48
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У Лівані ліквідовано терористів, що запускали ракети по Ізраїлю Фото: авіація Ізраїлю вдарила по бойовиках у Лівані (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ізраїльських військових, їхня авіація завдала удару та ліквідувала Мосаба Халафа у районі Мейдуна в Лівані. Він був членом угруповання "Джамаа Ісламія" та організовував атаки проти Ізраїлю.

Терористичне угруповання у своїй заяві повідомило, що внаслідок удару загинули двоє її польових командирів - Халаф і його родич.

Джерело в органах безпеки Лівану підтвердило, що Халаф був місцевим чиновником у збройному крилі угруповання "Фаджр", яке і раніше обстрілювало Ізраїль ракетами.

Це був перший випадок, коли Тель-Авів підтвердив обстріл члена "Джамаа Ісламія" у Лівані. Хоча раніше внаслідок ударів було вбито понад десяток членів угруповання.

Одночасно бойовики угруповання "Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем через південний кордон Лівану. Внаслідок ізраїльського удару в п'ятницю було вбито двох бойовиків "Хезболли".

Обстріли між Ізраїлем та Ліваном

В ніч на середу, 24 квітня, бойовики угруповання "Хезболла" обстріляли ізраїльські військові бази на північ від міста Акко в громаді Маргаліот. Це стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року.

А 18 квітня ізраїльська авіація атакувала інфраструктуру "Хезболли" на сході Лівану.

Загалом, понад 250 членів "Хезболли" і понад 70 цивільних осіб загинули внаслідок ізраїльських ударів по Лівану з початку війни у Секторі Газа у жовтні 2023 року.

В Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з території Лівану загинули близько десятка військових та вдвічі менше цивільних.

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