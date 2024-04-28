Глава МИД Франции посетит Ливан, чтобы предотвратить войну Израиля с "Хезболлой"

В воскресенье, 28 апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Ливан, где озвучит предложения о предотвращении дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и радикальной группировкой "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Париж пытается совершенствовать дорожную карту, которую обе стороны могли бы принять для снижения напряженности, поскольку после масштабного обстрела Ираном ракетами Израиля, взаимные обстрелы сторон усилились.

У Франции есть исторические связи с Ливаном, и ранее в этом году европейская страна предложила элитному подразделению "Хезболлы" отступить на 10 км (6 миль) от израильской границы, в обмен на прекращение израильтянами ударов по южному Ливану.

Предложение Франции ранее обсуждалось с партнерами, в частности с Соединенными Штатами, но не получило прогресса. Париж пытается сохранить динамику в переговорах и донести официальным лицам Ливана, что израильские угрозы военной операции на юге страны необходимо воспринимать серьезно.

Руководство "Хезболлы" утверждает, что не будет участвовать ни в каких переговорах, пока не будет прекращен огонь в Секторе Газа, где уже шестой месяц продолжается война между Израилем и группировкой "ХАМАС".

В Тель-Авиве заявили, что хотят обеспечить восстановление спокойствия на своей северной границе, чтобы тысячи перемещенных израильтян могли вернуться в этот регион, не опасаясь ракетных обстрелов с территории Ливана.

"Цель - предотвратить региональный "пожар" и избежать еще большего ухудшения ситуации на границе между Израилем и Ливаном", - заявил на пресс-конференции заместитель спикера министерства иностранных дел Кристоф Лемуан.

Французские чиновники говорят, что пока ответы были общими и не имели консенсуса в руководстве Ливана. Впрочем, они убеждены, что для любой формы договоренностей еще рано. По их мнению, сегодня жизненно важно присоединиться к переговорам, чтобы когда наступит нужный момент, обе стороны были готовы.

Премьер-министр Ливана Наджиб Никати и командующий ливанской армии Джозеф Аун встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале апреля и обсудили французское предложение.

В марте МИД Ливана направило письмо в посольство Франции в Бейруте. В нем Бейрут считает, что французская инициатива станет значительным шагом на пути к миру и безопасности в Ливане и во всем регионе. Местные ливанские СМИ сообщили, что правительство предоставило французам ответ на это предложение.

Израиль остается осторожным в отношении инициативы Парижа, хотя израильские и французские официальные лица заявляют, что Тель-Авив поддерживает усилия, направленные на разрядку трансграничной напряженности.

"Пламя будет мерцать, и напряженность будет продолжаться. Мы находимся в ситуации стратегической неопределенности с обеих сторон", - сказал один из ливанских дипломатов.

Официальные лица утверждают, что войска ООН не в состоянии выполнить свой миротворческий мандат, и часть предложений Франции направлена на усиление миссии путем укрепления ливанской армии. На юге Ливана дислоцируется 700 французских военнослужащих в составе 10-тысячного миротворческого контингента ООН.

После визита в Ливан, Сежурне отправится в Саудовскую Аравию и Израиль.

Также сообщается, что министры иностранных дел арабских и западных стран, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, проведут неформальные переговоры в кулуарах Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, чтобы обсудить войну в Секторе Газа с президентом Палестины Махмудом Аббасом.