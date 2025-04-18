Глава МЗС Франції розповів деталі зустрічі міністрів ЄС у Києві на початку травня

"Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 9 травня в Києві. Я, звичайно, буду", - сказав він в ефірі телеканала.

Він нагадав, що цього дня в Росії святкуватимуть так званий "день перемоги".

"Цього дня глава Кремля Володимир Путін планує велике торжество в Москві - це для них день перемоги. Для нас же це буде момент солідарності з Україною", - сказав він.

День Європи

День Європи - свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті.

Раніше на європейському рівні День Європи відзначався 10 травня, але тепер ця дата залишилася лише щорічною згадкою про заснування Ради Європи. Перше святкування Дня Європи відбулося Радою Європи у 1964 році.

Пізніше Європейський Союз почав відзначати свій власний День Європи на ознаменування Декларації Шумана 1950 року, у якій вперше було запропоновано Європейську спільноту з вугілля та сталі, що призвело до того, що цей день називали як "День Шумана" або "День об'єднаної Європи". Обидва дні відзначаються вивішуванням прапора Європи.