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Глава МЗС Франції приїхала до Одеси

Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колона в Одесі 26 січня (twitter.com/MinColonna)
Автор: Наталія Гурковська

Глава міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала в Одесу у четвер, 26 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter..

"В Одесі! Щоби висловити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора", - написала вона.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна була в Києві з офіційним візитом 27 вересня.

Також Колонна зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 30 травня.

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