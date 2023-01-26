Глава МЗС Франції приїхала до Одеси
Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колона в Одесі 26 січня (twitter.com/MinColonna)
Глава міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала в Одесу у четвер, 26 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter..
"В Одесі! Щоби висловити підтримку Францією суверенітету України сьогодні, як і вчора", - написала вона.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна була в Києві з офіційним візитом 27 вересня.
Також Колонна зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 30 травня.
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