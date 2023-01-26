Глава МИД Франции приехала в Одессу

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в Одесссе 26 января (twitter.com/MinColonna)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу в четверг, 26 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"В Одессе! Чтобы выразить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера", - написала она.