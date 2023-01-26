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Глава МИД Франции приехала в Одессу

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Одесса, Четверг 26 января 2023 12:58
Глава МИД Франции приехала в Одессу Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в Одесссе 26 января (twitter.com/MinColonna)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приехала в Одессу в четверг, 26 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"В Одессе! Чтобы выразить поддержку Францией суверенитета Украины сегодня, как и вчера", - написала она.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна была в Киеве с официальным визитом 27 сентября.

Также Колонна встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая.

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