Глава МЗС Естонії про ядерні загрози Росії: Навіть Брежнєв такого не дозволяв

Росія активно використовує ядерні загрози у спробах вплинути на Захід. Але здаватися перед ядерним терором не можна.

"Звичайно, різні країни мають різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози в плані ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв", - сказав він.

Як зазначив Рейнсалу, у Кремлі вважають, що "це їхній єдиний важіль впливу на західні уряди, - використовувати таку психологічну операцію".

Посол пропонує розглядати страх перед ядерною війною у ширшій перспективі, який зараз більший, ніж за часів холодної війни.

"За часів холодної війни наше покоління, наші батьки та дідусі, у нашій західній спільноті знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції. Бо якщо ви визнаєте, що ядерна загроза може використовуватися як привід від чогось відмовлятися, ви вже втрачаєте психологічний ґрунт під ногами", - додав посол.