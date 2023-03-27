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Глава МЗС Естонії про ядерні загрози Росії: Навіть Брежнєв такого не дозволяв

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 08:52
Глава МЗС Естонії про ядерні загрози Росії: Навіть Брежнєв такого не дозволяв Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія активно використовує ядерні загрози у спробах вплинути на Захід. Але здаватися перед ядерним терором не можна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал.

"Звичайно, різні країни мають різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози в плані ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв", - сказав він.

Як зазначив Рейнсалу, у Кремлі вважають, що "це їхній єдиний важіль впливу на західні уряди, - використовувати таку психологічну операцію".

Посол пропонує розглядати страх перед ядерною війною у ширшій перспективі, який зараз більший, ніж за часів холодної війни.

"За часів холодної війни наше покоління, наші батьки та дідусі, у нашій західній спільноті знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції. Бо якщо ви визнаєте, що ядерна загроза може використовуватися як привід від чогось відмовлятися, ви вже втрачаєте психологічний ґрунт під ногами", - додав посол.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив , що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

У НАТО розкритикували Путіна за те, що альянс назвав його "небезпечною та безвідповідальною" ядерною риторикою.

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