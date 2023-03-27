Глава МИД Эстонии о ядерных угрозах России: Даже Брежнев такого не позволял

Россия активно использует ядерные угрозы в попытках повлиять на Запад. Но сдаваться перед ядерным террором нельзя.

"Конечно, у разных стран есть разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", - сказал он.

Как отметил Рейнсалу, в Кремле считают, что "это их единственный рычаг воздействия на западные правительства, - использовать такую психологическую операцию".

Посол предлагает рассматривать страх перед ядерной войной в более широкой перспективе, который сейчас больше, чем во времена холодной войны.

"Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции. Потому что если вы признаете, что ядерная угроза может использоваться как повод от чего-то отказываться, вы уже теряете психологическую почву под ногами", - добавил посол.