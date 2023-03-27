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Глава МИД Эстонии о ядерных угрозах России: Даже Брежнев такого не позволял

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 08:52
Глава МИД Эстонии о ядерных угрозах России: Даже Брежнев такого не позволял Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия активно использует ядерные угрозы в попытках повлиять на Запад. Но сдаваться перед ядерным террором нельзя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Конечно, у разных стран есть разные точки зрения на отдельные нюансы в этом контексте. Но Россия в ходе этой войны уже озвучивала такие угрозы в плане ядерного оружия, которых не позволял себе, я не знаю, даже Леонид Брежнев", - сказал он.

Как отметил Рейнсалу, в Кремле считают, что "это их единственный рычаг воздействия на западные правительства, - использовать такую психологическую операцию".

Посол предлагает рассматривать страх перед ядерной войной в более широкой перспективе, который сейчас больше, чем во времена холодной войны.

"Во времена холодной войны наше поколение, наши родители и дедушки, в нашем западном сообществе знали, что нельзя сдаваться перед ядерным террором. И я думаю, что это должно стать основой нашей сегодняшней ядерной концепции. Потому что если вы признаете, что ядерная угроза может использоваться как повод от чего-то отказываться, вы уже теряете психологическую почву под ногами", - добавил посол.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за то, что альянс назвал его "опасной и безответственной" ядерной риторикой.

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