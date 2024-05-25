Глава МЗС Чехії закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Сьогодні близько 16:00 росіяни ударили двома керованими авіабомбами по Харкову. Бомби влучили в будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в одному зі спальних районів міста. На момент удару в гіпермаркеті могло перебувати, за різними даними, від 100 до понад 200 людей.

Наразі відомо про двох загиблих, ще 35 людей - постраждали. Близько 10 співробітників "Епіцентру" не виходять на зв'язок. Детальніше про ворожий удар - читайте за посиланням.

Крім того, росіяни ударили по Центральному парку Харкова. Однак, на щастя, ворожий снаряд не розірвався. Як розповідав мер Харкова, наразі вибухонебезпечний предмет розміновують рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.