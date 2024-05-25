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Глава МИД Чехии призвал не вестись на "сказки о мире" после удара РФ по Харькову

Фото: Ян Липавский, глава МИД Чехии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера российский диктатор Владимир Путин "сигнализировал" о якобы желании мира, а сегодня Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Поэтому не нужно вестись на российские "сказки о мире".

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Пятница - кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", - написал Липавский.

Как известно, вчера издание Reuters со ссылкой на российские анонимные источники рассказало, что Путин якобы хочет заморозить войну в Украине в пределах нынешних линий фронта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил такие заявления тем, что Россия хочет сорвать запланированный на июнь саммит мира в Швейцарии.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Сегодня около 16:00 россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по Харькову. Бомбы попали в строительный гипермаркет "Эпицентр" в одном из спальных районов города. На момент удара в гипермаркете могло находиться, по разным данным, от 100 до более 200 человек.

Пока известно о двух погибших, еще 35 человек - пострадали. Около 10 сотрудников "Эпицентра" не выходят на связь. Подробнее о вражеском ударе - читайте по ссылке.

Кроме того, россияне ударили по Центральному парку Харькова. Однако, к счастью, вражеский снаряд не разорвался. Как рассказывал мэр Харькова, взрывоопасный предмет разминируют спасатели.

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