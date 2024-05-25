Глава МИД Чехии призвал не вестись на "сказки о мире" после удара РФ по Харькову

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Сегодня около 16:00 россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по Харькову. Бомбы попали в строительный гипермаркет "Эпицентр" в одном из спальных районов города. На момент удара в гипермаркете могло находиться, по разным данным, от 100 до более 200 человек.

Пока известно о двух погибших, еще 35 человек - пострадали. Около 10 сотрудников "Эпицентра" не выходят на связь. Подробнее о вражеском ударе - читайте по ссылке.

Кроме того, россияне ударили по Центральному парку Харькова. Однако, к счастью, вражеский снаряд не разорвался. Как рассказывал мэр Харькова, взрывоопасный предмет разминируют спасатели.

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