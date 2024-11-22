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Глава МИД Чехии приехал в Киев

Киев, Пятница 22 ноября 2024 08:58
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Глава МИД Чехии приехал в Киев Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Украину в пятницу, 22 ноября. Это не первый его визит в Украину во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Липавского в X (Twitter).

Глава МИД Чехии сегодня утром прибыл в Киев на поезде. Липавский отметил, что хочет узнать, как украинцы справляются с российскими обстрелами.

Также, по словам министра, он проверит, как работают чешские проекты на местах, и обсудит, как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы.

Напомним, что это не первый визит главы МИД Чехии в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В частности, Ян Липавский вместе с австрийским коллегой посещали Киев в июле 2022 года.

Глава МИД Чехии приехал в Киев

Фото: глава МИД Чехии приехал в Киев (x.com/JanLipavsky)

Помощь Чехии

Чехия - одна из самых активных стран-партнеров Украины. Прага поддерживает интеграцию Украины в ЕС, а также предоставила украинской армии военную помощь, в частности, поставляла бронированную технику, боеприпасы, стрелковое оружие и другое вооружение.

Чехия создала инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов у третьих стран. Их уже поставляют ВСУ.

Кроме того, Украина и Чехия сотрудничают в оборонной сфере. Недавно страны договорились о совместном производстве артиллерийских боеприпасов 155 мм калибра.

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Киев МИД Украины Чехия Визит в Украину
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