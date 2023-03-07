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Глава МЗС Австрії закликав країни, що розвиваються, підтримати Україну у війні

Фото: глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг закликав країни, що розвиваються, підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.

Шалленберг також заявив, що він хоче виступити проти "російського наративу".

"Якщо діятиме закон найсильнішого, безпека всіх країн світу опиниться під загрозою. Особливо найменш розвинені країни і такі маленькі країни, як Австрія, покладаються на міжнародне право для захисту від односторонніх дій і насильства", - додав він.

Міністр підкреслив, що агресивна війна Росії проти України - це не тільки європейська війна.

"Останні роки показали нам, що події в одному місці можуть швидко перерости в глобальну ударну хвилю", - додав він.

Глава МЗС Австрії також визнав, що найменш розвинені країни особливо постраждали від енергетичної та продовольчої кризи зі зростанням цін і порушенням ланцюжків постачань, зазначивши, що Єврокомісія та країни-члени ЄС залишатимуться "з великим відривом" найбільшими платниками фондів співробітництва з метою розвитку в усьому світі.

Нагадаємо, раніше Австрія виділила 10 млн євро на відновлення енергетики України.

Крім того, Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.

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