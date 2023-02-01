Австрія передасть Україні кілька мільйонів євро на відновлення енергооб'єктів

Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти буде направлено на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен у ході спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Наше міністерство також передасть 5 мільйонів євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив він.

Варто зауважити, що Австрія допомагає Україні лише у гуманітарній сфері, оскільки передавати озброєння та військову техніку не дозволяє їй військовий нейтралітет.