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Австрія передасть Україні кілька мільйонів євро на відновлення енергооб'єктів

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Київ, Середа 01 лютого 2023 18:34
Австрія передасть Україні кілька мільйонів євро на відновлення енергооб'єктів Фото: Александр Ван дер Беллен, президент Австрії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти буде направлено на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен у ході спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Наше міністерство також передасть 5 мільйонів євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив він.

Варто зауважити, що Австрія допомагає Україні лише у гуманітарній сфері, оскільки передавати озброєння та військову техніку не дозволяє їй військовий нейтралітет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Австрії сьогодні, 1 лютого, відвідав Україну.

В ході свого візиту Ван дер Беллен заявив, що Австрія повністю підтримує українську "формулу миру".

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