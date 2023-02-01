Австрія передасть Україні кілька мільйонів євро на відновлення енергооб'єктів
Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти буде направлено на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен у ході спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Наше міністерство також передасть 5 мільйонів євро для відновлення трансформаторних підстанцій в Україні", - заявив він.
Варто зауважити, що Австрія допомагає Україні лише у гуманітарній сфері, оскільки передавати озброєння та військову техніку не дозволяє їй військовий нейтралітет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Австрії сьогодні, 1 лютого, відвідав Україну.
В ході свого візиту Ван дер Беллен заявив, що Австрія повністю підтримує українську "формулу миру".
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