Глава МИД Австрии призвал развивающиеся страны поддержать Украину в войне

Шалленберг также заявил, что он хочет выступить против "российского нарратива".

"Если будет действовать закон сильнейшего, безопасность всех стран мира окажется под угрозой. Особенно наименее развитые страны и такие маленькие страны, как Австрия, полагаются на международное право для защиты от односторонних действий и насилия", - добавил он.

Министр подчеркнул, что агрессивная война России против Украины - это не только европейская война.

"Последние годы показали нам, что события в одном месте могут быстро перерасти в глобальную ударную волну", - добавил он.

Глава МИД Австрии также признал, что наименее развитые страны особенно пострадали от энергетического и продовольственного кризиса с ростом цен и нарушением цепочек поставок, отметив, что Еврокомиссия и страны-члены ЕС будут оставаться "с большим отрывом" крупнейшими плательщиками фондов сотрудничества в целях развития во всем мире.

Напомним, ранее Австрия выделила 10 млн евро на восстановление энергетики Украины.

Кроме того, Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

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