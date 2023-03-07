Глава МВД оценил угрозу повторного наступления с севера: Легкой прогулки не будет

Угрозы повторного наступления РФ на север Украины пока не наблюдается. Продолжается работа для того, чтобы в случае подобных намерений дать отпор противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в интервью "Укринформу".

"По состоянию на сегодняшний день мы не видим яркого подтверждения того, что готовится нападение со стороны Беларуси. Это подтверждает именно Государственная пограничная служба Украины", - сказал Клименко.

По его словам, в то же время делается все возможное вместе с силами обороны, чтобы в любом экстремальном случае мы могли принять меры и остановить агрессора: будь то диверсионные группы или большие военные формирования со стороны врага.

"И недавно принятый Верховной радой закон, расширяющий пограничную полосу до 2 километров, будет залогом того, что мы будем еще более тщательно укреплять и контролировать нашу границу непосредственно с Республикой Беларусь", - отметил Клименко.

Также он подтвердил слова главы полиции Киевской области Андрея Небытова о том, что в случае повторного наступления для врага "легкой прогулки не будет".

"Однозначно (легкой прогулки - ред.) не будет. Я думаю, что мы уже больше года все вместе доказываем то, что для них легкой прогулки не будет не только на территории, за которую отвечает Небытов, а на всей территории нашей страны, которая сейчас бьет врага по тысяче километров линии огня", - подытожил Клименко.

Напомним, как сообщали в СМИ, Россия не планирует наступления из Беларуси, поскольку перебрасывает обученные подразделения с белорусской территории в зоны боевых действий.

Добавим, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, российскому диктатору Владимиру Путину хочется привлечь Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне в Украине, но этого не произойдет.

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