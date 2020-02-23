Глава МВФ заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для мировой экономики

Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Кристалина Георгиева считает нецелесообразным ожидать скорой ликвидации последствий коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает нецелесообразным ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На встрече министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" (G20) в Саудовской Аравии Глава МВФ напомнила о том, что фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"Прогнозируемое экономическое восстановление, однако, носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с находящимися под воздействием стресса и неэффективными экономиками", - продолжила Георгиева.

По ее словам, что даже в случае быстрого купирования вируса это скажется на экономическом росте в мире и Китае.

Георгиева назвала ключевые направления консолидации усилий Группы двадцати в деле противодействия распространению коронавируса. В частности, она предложила помощь МВФ за счет средств, предназначенных для ликвидации последствий крупных катастроф.

"Обострение торговых отношений срезало 0,6% мирового ВВП. Ключевое значение теперь имеет переход от торгового перемирия к торговому миру", - сказала Георгиева.

Также она подчеркнула важность площадки G20 для обеспечения стабильности мировой экономики.

Напомним, РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса.