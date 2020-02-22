МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

МВФ в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. Однако, отмечают в Фонде, что 2019-nCoV - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба - подорвала активность в Китае.

По ее словам, "воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным".

"Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1%...Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными", - добавила Георгиева.

Напомним, ранее в МВФ заявляли, что ситуация с распространением коронавируса Covid-19: может развиваться по двум сценариям. Тогда глава Фонда заявила, что если распространение вируса прекратятся, экономика Китая быстро восстановится. Результатом будет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за весь год. Побочные эффекты в других страны будут оставаться относительно незначительными и кратковременными, в основном из-за временных сбоев в цепочках поставок, туризма и ограничений на поездки.