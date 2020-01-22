Глава МВФ встретилась с руководством Украины в Давосе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева встретилась руководством Украины в Давосе. Часть встречи транслировалась в Facebook Офиса президента.

Во встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Как отметила, Георгиева она провела конструктивное обсуждение с Зеленским. По ее словам, Украина продвигается в реформах, а также в стремлении к верховенству права.

Она также выразила надежду на то, что Совет директоров МВФ одобрит новую программу с Украиной.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская власть ожидает в ближайшее время одобрения Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) решения о новой трехлетней программе с Украиной.

Отметим 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.