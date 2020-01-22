Глава МВФ зустрілася з керівництвом України у Давосі

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва зустрілася керівництвом України у Давосі. Частина зустрічі транслювалася в Facebook Офісу президента.

У зустрічі взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як зазначила, Георгієва вона провела конструктивне обговорення з Зеленським. За її словами, Україна просувається у реформах, а також у прагненні до верховенства права.

Вона також висловила надію на те, що Рада директорів МВФ схвалить нову програму з Україною.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська влада очікує найближчим часом схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) рішення про нову трирічну програму з Україною.

Зазначимо 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.