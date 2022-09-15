Глава МВФ закликала центробанки по всьому світу боротися із "впертою" інфляцією

Центробанки повинні проявляти наполегливість у боротьбі з широкомасштабною інфляцією. Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва визнала, що багато економістів помилялися, коли в минулому році передбачали зниження інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Інфляція вперта, вона ширша, ніж ми думали. І це означає, що нам потрібно, щоб центральні банки були такими ж наполегливими в боротьбі з інфляцією, як це очевидно було з інфляцією", - сказала вона.

Якщо фіскальна і грошово-кредитна політика спрацюють добре, наступний рік може виявитися менш болючим, сказала вона на заході з французьким політиком з Європейського центрального банку Франсуа Вільруа де Гальо. Але якщо фіскальна політика не буде достатньо цілеспрямованою, вона може стати "ворогом грошово-кредитної політики, підживлюючи інфляцію", додала вон.

Коментарі Георгієвої прозвучали на наступний день після того, як США повідомили про несподіване зростання споживчих цін у серпні, при цьому вартість оренди і продуктів харчування продовжує зростати.

Міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю CBS News сказала, що, на її думку, інфляція "знизиться з часом" через дії Федеральної резервної системи. Єллен повідомила, що адміністрація Байдена намагається доповнити дії ФРС.

Георгієва сказала, що несподіване зростання інфляції було "лише одним з фрагментів невизначеності і труднощів", з якими зіткнулася світова економіка. І пандемія COVID-19, і вторгнення Росії в Україну сприяли зростанню цін і кризі вартості життя.