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Глава МВФ приїхала до Києва: з ким вона зустрінеться

Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебуває у Києві для зустрічей з українською владою.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його інформацією, у Георгієвої заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Національного банку Андрієм Пишним.

Зазначимо, це перший візит Георгієвої до Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен наголошує на необхідності збільшення фінансової підтримки України, включаючи нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду.

Раніше глава МВФ Крістіна Георгієва заявила, що для схвалення повноцінної програми підтримки України з виділенням кредитних коштів залишилося кілька тижнів.

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