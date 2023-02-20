Байден назвав мету Путіна у війні з Україною

Метою російського президента Володимира Путіна є повне знищення України. Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент США Джо Баден на брифінгу у Києві, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна - стерти Україну з карти", - сказав Байден.

За словами американського президента, військова кампанія Путіна провалюється, російські війська втратили половину територій, які вони захопили і зазнають важких людських втрат, а багато хто їде і не повернуться, тому що не бачать у Росії майбутнього.

"Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами", - наголосив президент США.

За словами Байдена, раніше Україна була слабка, а Захід - розділений, і на цьому будувався розрахунок Путіна. "Він (Путін - ред.) думав, що він протримається довше, ніж ми, я не думаю, що він так думає зараз", - сказав американський президент.

При цьому Байден вкотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.