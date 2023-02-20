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Глава МВФ приехала в Киев: с кем она встретится

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева находится в Киеве для встреч с украинскими властями.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его информации, у Георгиевой запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Национального банка Андреем Пышным.

Отметим, это первый визит Георгиевой в Киев.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен отмечает необходимость увеличения финансовой поддержки Украины, включая новую кредитную программу Международного валютного фонда.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что для одобрения полноценной программы поддержки Украины с выделением кредитных средств осталось несколько недель.

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Национальный банк УкраиныМВФ