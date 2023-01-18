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Глава МВФ назвала три головні ризики для світової економіки

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Середа 18 січня 2023 01:55
Глава МВФ назвала три головні ризики для світової економіки Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, дорожнеча життя та високі відсоткові ставки є найсерйознішими викликами для світової економіки.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, поки війна в Україні триває, вона надає руйнівний вплив на довіру споживачів, довіру бізнесу.

"Номер два - кризова інфляція вартості життя, яка була викликана безліччю факторів. І це третій фактор - високі відсоткові ставки. Вони неминуче сприятимуть уповільненню світової економіки", - наголосила глава МВФ.

Вона також зазначила, що світ має розумно адаптуватися до більшої безпеки постачання. У ситуації, що склалася, важливо зберегти становище на тому рівні, на якому вдасться зробити світову економіку стійкішою, а не втягнути світ у таке становище, в якому всі стануть біднішими і менш захищеними.

Раніше глава МВФ заявила, що після закінчення політичної холодної війни світова економіка зросла приблизно втричі. Але сьогодні існує нова небезпека розпаду світу на блоки, що змагаються.

Нагадаємо, пандемія та війна РФ проти України викликали уповільнення економічного зростання та різке зростання цін на енергоносії.Глава МВФ Крісталіна Георгієва прогнозує, що у 2023 році ситуація тільки погіршиться.

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