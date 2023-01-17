Глава МВФ попередила про небезпеку нової холодної війни в економіці

Після закінчення політичної холодної війни світова економіка зросла приблизно втричі. Але сьогодні існує нова небезпека розпаду світу на блоки, що змагаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої перед самітом у Давосі.

Як зазначила Георгієва, сьогодні світ стикається з гордієвим вузлом проблем: від глобального економічного спаду та зміни клімату до кризи вартості життя та високого рівня боргу. "До цього додається геополітична напруженість, яка ще більше ускладнила вирішення життєво важливих глобальних проблем", - додала вона.

"Попри те, що нам потрібно більше міжнародного співробітництва на багатьох фронтах, ми стикаємося з примарою нової холодної війни, яка може призвести до розпаду миру на економічні блоки, що змагаються. Це було б помилкою колективної політики, через яку всі стали б біднішими і менш захищеними", - заявила голова МВФ.

За її словами, це було б приголомшливим поворотом долі. "Зрештою, економічна інтеграція допомогла мільярдам людей стати багатшими, здоровішими і освіченішими. Після закінчення холодної війни розмір світової економіки збільшився приблизно втричі, і майже 1,5 млрд людей вирвалися з крайньої бідності, зазначила глава МВФ.

Георгієва підкреслила, що торгова напруженість між двома найбільшими економіками світу зростає на тлі глобального зростання нових торгових обмежень. "Тим часом, вторгнення Росії в Україну викликало не лише людські страждання, а й масові перебої з фінансовими, продовольчими та енергетичними потоками по всьому світу", - додала вона.

Глава МВФ зазначила, що політичні втручання, здійснені в ім'я економічної чи національної безпеки, можуть мати непередбачувані наслідки або можуть бути навмисно використані для отримання економічної вигоди за рахунок інших.

"Це було б небезпечним слизьким спуском до нестримної геоекономічної фрагментації", - вважає вона.

За даними МВФ, оцінки вартості фрагментації дуже різняться. Довгострокові витрати однієї лише фрагментації торгівлі можуть змінюватись від 0,2% світового виробництва у сценарії обмеженої фрагментації до майже 7% у жорсткому сценарії, що приблизно еквівалентно сукупному річному обсягу виробництва Німеччини та Японії. Якщо до цього додати технологічний поділ, деякі країни можуть мати справу з втратами до 12% ВВП.

Проте, згідно з новим аналізом МВФ, повний вплив, ймовірно, буде навіть більшим, залежно від того, скільки каналів фрагментації буде враховано. Крім торгових обмежень і бар'єрів на шляху розповсюдження технологій, фрагментація може відчуватися через обмеження на перехресні - прикордонна міграція, скорочення потоків капіталу та різкий спад міжнародного співробітництва, через що ми не зможемо впоратися з викликами більш схильного до потрясінь світу.

Це буде особливо складно для тих, хто найбільше страждає від фрагментації. Споживачі з нижчим доходом у країнах з розвиненою економікою втратять доступ до дешевших імпортних товарів. Невеликі економіки з відкритим ринком дуже постраждають. Більшість Азії постраждає через свою сильну залежність від відкритої торгівлі, зазначила глава МВФ.

"А країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, більше не отримають вигоди від вторинних ефектів технологій, які сприяли зростанню продуктивності і рівня життя. Замість того, щоб наздогнати рівень доходів країн з розвиненою економікою, країни, що розвиваються, ще більше відставатимуть", - додала Георгієва.