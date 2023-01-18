Глава МВФ назвала три главных риска для мировой экономики

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, пока война в Украине продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса.

"Номер два — кризисная инфляция стоимости жизни, которая была вызвана множеством факторов. И это третий фактор — высокие процентные ставки. Они неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики", - подчеркнула глава МВФ.

Она также отметила, что мир должен разумно адаптироваться к большей безопасности поставок. В сложившейся ситуации важно сохранить положение на том уровне, на котором удастся сделать мировую экономику более устойчивой, а не втянуть мир в такое положение, в котором все станут беднее и менее защищенными.