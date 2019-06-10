Глава МВФ назвала головну загрозу для світової економіки

Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Торгова війна між США і Китаєм буде коштувати світовій економіці 0,5 трлн доларів

Торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання. Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард по завершенні зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків країн G20 у Фукуоці, Японія, 9 червня.

Як зазначила Лагард, сьогодні світова економіка демонструє попередні ознаки стабілізації і прогнозується посилення росту. Однак на цьому шляху існують і ризики.

"Основна загроза пов'язана із збереженням торгової напруженості", - заявила Лагард. За оцінками МВФ, взаємні тарифи США і Китаю можуть знизити рівень світового ВВП на 0,5 в.п. у 2020 році, або приблизно на 455 млрд доларів.

Другий ризик полягає в тому, що при дуже низьких процентних ставках рівні боргу ростуть у багатьох країнах з розвиненою економікою, а ринки, що розвиваються, залишаються вразливими для різкої зміни умов на фінансових ринках, зазначила глава МВФ.

Лагард підкреслила, що першочерговим завданням має стати зняття торгової напруженості. На її думку, для політиків це був би найкращий спосіб надати своїй економіці більше впевненості й допомогти, а не перешкодити глобальноу зростанню.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3% в 2019 році.

Нагадаємо, експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці в 2019 році. Ризики рецесії в США через високого корпоративного боргу і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються оцінюються експертами в 12 балів.