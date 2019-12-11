Глава МВД Польши назвал Россию ответственной за войну в Украине

Фото: Мариуш Каминский (PAP/Wojciech Olkuśnik)

По его мнению, Россия стремится восстановить влияние "великой державы" на меньшие народы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский назвал Россию ответственной за войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Каминского, Россия продолжает вести агрессивную политику, а Запад считает своим врагом.

"Люди, ответственные за войну в Украине и за ползучую агрессию против Запада, мечтают воссоздать международный порядок, в том числе европейский, на основе зон влияния, равновесия сил, где права и интересы меньших народов подчинены интересам "крупных государств", - сказал глава МВД Польши.

Также министр упомянул убийство Александра Литвиненко, попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, диверсионные акции в Украине и попытку государственного переворота в Черногории.

"Путинская ФСБ является простым продолжением преступного советского КГБ. Эти же методы действий, такой же менталитет", - сказал Каминский.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюзные санкции против России следует продлить на следующие полгода.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация.