ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МВД Польши назвал Россию ответственной за войну в Украине

Новости » Политика     11.12.2019 - 16:39
Глава МВД Польши назвал Россию ответственной за войну в Украине
Фото: Мариуш Каминский (PAP/Wojciech Olkuśnik)

По его мнению, Россия стремится восстановить влияние "великой державы" на меньшие народы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский назвал Россию ответственной за войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Каминского, Россия продолжает вести агрессивную политику, а Запад считает своим врагом.

"Люди, ответственные за войну в Украине и за ползучую агрессию против Запада, мечтают воссоздать международный порядок, в том числе европейский, на основе зон влияния, равновесия сил, где права и интересы меньших народов подчинены интересам "крупных государств", - сказал глава МВД Польши.

Также министр упомянул убийство Александра Литвиненко, попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери, диверсионные акции в Украине и попытку государственного переворота в Черногории.

"Путинская ФСБ является простым продолжением преступного советского КГБ. Эти же методы действий, такой же менталитет", - сказал Каминский.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюзные санкции против России следует продлить на следующие полгода.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация.

Лавров: РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну на Донбассе Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе
Новости Украины ПольшаДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь