Глава МВС Польщі назвав Росію відповідальною за війну в Україні

Фото: Маріуш Камінський (PAP/Wojciech Olkuśnik)

На його думку, Росія прагне відновити вплив "великої держави" на менші народи

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський назвав Росію відповідальною за війну в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Камінського, Росія продовжує вести агресивну політику, а Захід вважає своїм ворогом.

"Люди, відповідальні за війну в Україні та за повзучу агресію проти Заходу, мріють відтворити міжнародний порядок, у тому числі європейський, на основі зон впливу, рівноваги сил, де права та інтереси менших народів підпорядковані інтересам "великих держав", - сказав глава МВС Польщі.

Також міністр згадав убивство Александра Литвиненка, спробу вбивства Сергія Скрипаля та його дочки, диверсійні акції в Україні та спробу державного перевороту в Чорногорії.

"Путінська ФСБ є простим продовженням злочинного радянського КДБ. Ці ж самі методи дій, такий же менталітет", - сказав Камінський.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Євросоюзні санкції проти Росії слід продовжити на наступні півроку.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надасть військову допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо на них нападе Російська Федерація.