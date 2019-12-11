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Глава МВС Польщі назвав Росію відповідальною за війну в Україні

Новини » Політика     11.12.2019 - 16:39
Глава МВС Польщі назвав Росію відповідальною за війну в Україні
Фото: Маріуш Камінський (PAP/Wojciech Olkuśnik)

На його думку, Росія прагне відновити вплив "великої держави" на менші народи

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський назвав Росію відповідальною за війну в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Камінського, Росія продовжує вести агресивну політику, а Захід вважає своїм ворогом.

"Люди, відповідальні за війну в Україні та за повзучу агресію проти Заходу, мріють відтворити міжнародний порядок, у тому числі європейський, на основі зон впливу, рівноваги сил, де права та інтереси менших народів підпорядковані інтересам "великих держав", - сказав глава МВС Польщі.

Також міністр згадав убивство Александра Литвиненка, спробу вбивства Сергія Скрипаля та його дочки, диверсійні акції в Україні та спробу державного перевороту в Чорногорії.

"Путінська ФСБ є простим продовженням злочинного радянського КДБ. Ці ж самі методи дій, такий же менталітет", - сказав Камінський.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Євросоюзні санкції проти Росії слід продовжити на наступні півроку.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надасть військову допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо на них нападе Російська Федерація.

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