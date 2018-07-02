Глава МВД Германии заявил о готовности к отставке

Зеегофер не соглашается с политикой Ангелы Меркель в отношении беженцев

Партнер канцлера Германии Ангелы Меркель по коалиции, лидер Христианско-социального союза и глава Министерства внутренних дел (МВД) Горст Зеегофер предложил на переговорах верхушки партии, которые состоялись в ночь на понедельник, 2 июля, уйти с поста министра внутренних дел и председателя партии. Об этом пишет DW.

Как сообщается, на переговорах Зеегофер предложил три варианта развития событий: или ХСС одобряет курс Меркель в вопросе миграционной политики, или он как министр внутренних дел издает распоряжение не пускать на границе определенных мигрантов, или же уходит с постов в правительстве и партии.

Однако, как ожидается, в понедельник, 2 июля, Зеегофер еще раз попытается уладить спор относительно миграционной политики с Ангелой Меркель.

"Сегодня мы снова будем вести переговоры с ХДС в Берлине с надеждой найти общий язык", - сказал Зеехофер и добавил, что в зависимости от результатов переговоров, он собирается принимать решение о своем политическом будущем.

Напомним, ранее Ангела Меркель предложила Горсту Зеегоферу компромиссные предложения относительно политики Германии в отношении беженцев.

В частности, речь шла о двусторонних соглашения под эгидой ЕС.

По словам Меркель, они должны быть заключены со странами, которые наиболее страдают от притока мигрантов, как Италия или балканские страны, для укрепления границ ЕС.

Кроме того, она предложила юридически закрепить отказ на въезд в Федеративной Республики Германия (ФРГ) мигрантам, которые уже подавали ходатайство об убежище в других странах Евросоюза.