Меркель запропонувала главі МВС Баварії компроміс у конфлікті щодо біженців

Йдеться про двосторонні угоди під егідою ЄС

Німецька канцлерка Анґела Меркель запропонувала главі Міністерства внутрішніх справ (МВС) Баварії Горсту Зеегоферу компромісні пропозиції стосовно політики Німеччини щодо біженців. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, йдеться про двосторонні угоди під егідою ЄС. Вони мають бути укладені з країнами, які найбільш потерпають від притоку мігрантів, як-от Італія чи балканські країни, для зміцнення кордонів ЄС.

Крім того, пропонується юридично закріпити відмову на в'їзд до Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) мігрантам, які вже подавали клопотання про притулок в інших країнах Євросоюзу.

Так, напередодні ввечері канцлерка та міністр дві з половиною години обговорювали цю тему. Як повідомляється, після тривалої розмови Меркель та Зеегофера, консерватор не змінив свою позицію, згоди політики не знайшли.

Зазначається, що Зеегофер, ще будучи прем’єр-міністром Баварії, різко критикував надто ліберальну, з його точки зору, міграційну політику Меркель. Тоді він вимагав запровадити законодавчу квоту (180-220 тисяч осіб) на прийом біженців у Німеччині і зробив це умовою участі Християнсько-соціального союзу (ХСС) у четвертому уряді Меркель. Пошук компромісного формулювання для коаліційної угоди тривав тижнями.

В якості глави МВС лідер баварських консерваторів розробив пакет законопроектів, який назвав своїм "генеральним планом".

Один з його елементів - створення спеціальних центрів, де біженці очікували б на розгляд клопотань про притулок в Німеччині. У разі позитивної відповіді їх розподіляли б між містами Німеччини, в разі негативної - прямо з такого центру відправляли б додому.

Як повідомляється, у Бундестазі Зеегофер дав зрозуміти, що він має повноваження самостійно дати німецьким прикордонникам вказівку не впускати в Німеччину мігрантів, які вже зареєстровані в якійсь іншій країні ЄС. Конфлікт поглибив розкол у Християнсько-демократичному союзі (ХДС) та ХСС, а саме між переконаними консерваторами та прихильниками ліберального підходу Меркель.

Більше того, Зеегофер активно шукає союзників за кордоном - днями міністр проігнорував зустріч у канцлерки з питань інтеграції мігрантів, щоб поговорити з Себастіаном Курцем. Баварець підтримав ідею австрійського канцлера про необхідність Німеччини, Австрії та Італії створити "вісь згодних" із впровадженням радикальних заходів для зупинення міграції в Європу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що права партія "Альтернатива для Німеччини" вимагає провести парламентське розслідування дій канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання міграційної кризи у 2015 році.

