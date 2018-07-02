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Інтерв'ю

Глава МВС Німеччини заявив про готовність до відставки

НовиниПолітика    02.07.2018 - 08:55
Фото: Гoрст Зеегофер (dw.com)
Фото: Гoрст Зеегофер (dw.com)

Зеегофер не погоджується з політикою Ангели Меркель щодо біженців

Партнер канцлера Німеччини Ангели Меркель по коаліції, лідер Християнсько-соціального союзу та глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Гoрст Зеегофер запропонував на переговорах верхівки партії, які відбулися у ніч на понеділок, 2 липня, піти з посади міністра внутрішніх справ та голови партії. Про це пише DW.

Як повідомляється, на переговорах Зеегофер запропонував три варіанти розвитку подій: або ХСС схвалює курс Меркель в питанні міграційної політики, або він як міністр внутрішніх справ видає розпорядження не пускати на кордоні певних мігрантів, або ж іде з посад в уряді та партії.  

Однак, як очікується, у понеділок, 2 липня, Зеегофер ще раз спробує залагодити суперечку щодо міграційної політики з Анґелою Меркель.

"Сьогодні ми знову будемо вести переговори з ХДС у Берліні зі сподіванням порозумітися", - сказав Зеехофер і додав, що залежно від результатів переговорів, він збирається ухвалювати рішення про своє політичне майбутнє.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель запропонувала Горсту Зеегоферу компромісні пропозиції стосовно політики Німеччини щодо біженців.

Зокрема, мова йшла про двосторонні угоди під егідою ЄС.

За словами Меркель, вони мають бути укладені з країнами, які найбільш потерпають від притоку мігрантів, як-от Італія чи балканські країни, для зміцнення кордонів ЄС.

Крім того, вона запропонувала юридично закріпити відмову на в'їзд до Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) мігрантам, які вже подавали клопотання про притулок в інших країнах Євросоюзу.

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Теги публікації: Германия, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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