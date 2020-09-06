Глава МВД Беларуси пригрозил протестующим силой

Белорусские силовики готовы к применению силы против участников акций протеста. Правоохранители применят силу в случае, если протестующие перейдут к силовым методам.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ.

Караев не исключает, что митингующие могут перейти к силовым акциям протеста.

"О силовой акции скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл угас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", - подчеркнул он.

Напомним, во время сегодняшней акции протеста в Минске силовики применили против митингующих слезоточивый газ.

Кроме того, вблизи резиденции президента Александра Лукашенко в Минске силовики жестко задерживали участников акции протеста.

Силовой разгон акции протеста с применением газа проходил сегодня и в белорусском Гродно.

Добавим, по данным МВД Беларуси, во время сегодняшних акций протеста в крупных городах страны силовики задержали несколько сотен митингующих.