ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою

Автор: Дмитро Левицький

Білоруські силовики готові до застосування сили проти учасників акцій протесту. Правоохоронці застосують силу у разі, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ.

Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту.

"Про силову акцію скажу так: вона можлива, не виключено, що у цих людей не весь запал загас, ну нехай спробують, ОМОН на місці, МВС на місці, ми не злякаємося", - наголосив він.

Популярні новини

Нагадаємо, під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Крім того, поблизу резиденції президента Олександра Лукашенка у Мінську силовики жорстко затримували учасників акції протесту.

Силовий розгін акції протесту з застосуванням газу відбувався сьогодні й у білоруському Гродно.

Додамо, за даними МВС Білорусі, під час сьогоднішніх акцій протесту у великих містах країни силовики затримали декілька сотень мітингувальників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниБілорусьМинскпротест