Глава МВД Беларуси назвал местную милицию самой гуманной в мире

Фото: протесты в Беларуси (facebook com SputnikPolskaOfficial)

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев отверг обвинения в жестокости со стороны белорусской милиции. По его словам, милиция Беларуси самая гуманная в мире.

Об этом сообщает TUT.BY.

Караев заявил, что сейчас в больницах находятся 30 силовиков с тяжелыми травмами. Также на адрес сотрудников МВД поступают различные угрозы.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - сказал глава МВД Беларуси.

Он добавил, что табельное оружие правоохранители применяют лишь в том случае, когда идет угроза их жизни.

"И только в момент, когда наших должны были сжечь - табельное оружие достает. Восемь предупредительных вверх и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места", - сказал Караев.

Напомним, во время акции протеста 6 сентября в Минске силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Также РБК-Украина писало, что в Минске вблизи резиденции президента Александра Лукашенко силовики жестко задерживали участников акции протеста.

Кроме этого, силовой разгон акции протеста с применением газа проходил в белорусском Гродно.

По данным МВД Беларуси, во время акций протеста 6 сентября в крупных городах страны силовики задержали несколько сотен демонстрантов.