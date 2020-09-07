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Глава МВС Білорусі назвав місцеву міліцію найгуманнішою у світі

Білорусь, Понеділок 07 вересня 2020 09:37
Глава МВС Білорусі назвав місцеву міліцію найгуманнішою у світі
Фото: протести в Білорусі (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв відкинув звинувачення в жорстокості з боку білоруської міліції. За його словами, міліція Білорусі найгуманніша в світі.

Про це повідомляє TUT.BY.

Караєв заявив, що зараз у лікарнях перебувають 30 силовиків з важкими травмами. Також на адресу співробітників МВС надходять різні погрози.

"Говорять про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманою і холоднокровною міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений", - сказав глава МВС Білорусі.

Він додав, що табельну зброю правоохоронці застосовують лише в тому разі, коли йде загроза їх життю.

"І тільки в момент, коли наших повинні були спалити - табельну зброю дістає. Вісім запобіжних вгору і три на ураження. А як би вчинила поліція Заходу? Вже, напевно, від цих не залишилося б мокрого місця", - сказав Караєв.

Нагадаємо, під час акції протесту 6 вересня в Мінську силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Також РБК-Україна писало, що в Мінську поблизу резиденції президента Олександра Лукашенка силовики жорстко затримували учасників акції протесту.

Крім цього, силовий розгін акції протесту із застосуванням газу проходив у білоруському Гродно.

За даними МВС Білорусі, під час акцій протесту 6 вересня у великих містах країни силовики затримали кілька сотень демонстрантів.

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