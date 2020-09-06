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Возле резиденции Лукашенко в Минске задерживают митингующих

Минск, Воскресенье 06 сентября 2020 18:47
Возле резиденции Лукашенко в Минске задерживают митингующих
Фото: протестующие у резиденции Лукашенко (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики начали задерживать участников акции протеста у резиденции президента Александра Лукашенко. Задержания начались, когда большая часть демонстрантов разошлась.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Известно о как минимум 20 задержанных возле резиденции Лукашенко.

От резиденции президента протестующие отправились в сторону Стеллы. На улице Ленина силовики резко перешли в наступление и отогнали митингующих назад.

Задержания также происходят в Парке Победы и других частях города.

Напомним, сегодня в Минске и крупных городах Беларуси проходят масштабные акции протеста против действующей власти. Митингующие требуют проведения новых честных и прозрачных выборов президента. В Минске тысячи протестующих пришли сегодня к резиденции Лукашенко, но дорогу к ней перекрыли силовики.

Как писало РБК-Украина, в Минске силовики применили газ против участников акции возле резиденции Лукашенко.

В Минске, по данным правозащитников, силовики задержали уже около 80 человек, среди них оппозиционерка и журналист.

Кроме того, жесткий разгон и задержания протестующих происходили сегодня в белорусском Гродно.

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Новости Украины Происшествия Александр ЛукашенкоМинскпротестЗадержание
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