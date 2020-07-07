ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства свидетеля по делу Окуевой

Новости » В мире     07.07.2020 - 06:42
Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства свидетеля по делу Окуевой
Фото: Мамихан Умаров (kavkaz-uzel.eu)

Умарова проходил свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой

В Австрии полным ходом расследуют убийство чеченского блогера Маміхана Умарова, который был свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Правоохранители работают над выявлением заказчиков этого преступления.

Об этом сообщил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер, передает "Укринформ".

"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко объяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрии ", - заявил министр.

По его словам, агрессивно настроенные и радикальные группы, независимо от того, по каким причинам они нарушают закон, "будут решительно поставлены на место".

"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - подчеркнул глава МВД.

Негаммер также выразил благодарность правоохранителям за быстрое задержание предполагаемого убийцы и его сообщника.

Напомним, Умарова, который проходил свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой, убили выстрелом в голову возле торгового центра в городе Герасдорф (Австрия).

В убийстве Умарова подозревают двух чеченцев, их задержали.

Кроме того, в Австрии рассказали детали убийства Умарова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины АвстрияпреступленияАмина Окуева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь