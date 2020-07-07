Глава МВС Австрії пообіцяв знайти замовників убивства свідка у справі Окуєвої

Фото: Маміхан Умаров (kavkaz-uzel.eu)

Умаров проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої

В Австрії повним ходом розслідують убивство чеченського блогера Маміхана Умарова, який був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої. Правоохоронці працюють над виявленням замовників цього злочину.

Про це повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, передає "Укрінформ".

"Ми не потерпимо насильства на нашій австрійській землі. Зараз ведеться інтенсивне розслідування з метою виявлення замовника цього вбивства. Потрібно все чітко роз'яснити, оскільки занадто часто іноземні конфлікти переносяться до Австрії ", - заявив міністр.

За його словами, агресивно налаштовані та радикальні групи, незалежно від того, з яких причин вони порушують закон, "будуть рішуче поставлені на місце".

"Паралельним суспільствам немає місця в нашій країні, вони будуть покарані з повною суворістю закону", - наголосив очільник МВС.

Негаммер також висловив вдячність правоохоронцям за швидке затримання ймовірного вбивці та його спільника.

Нагадаємо, Умарова, який проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої, вбили пострілом в голову поблизу торгового центру в місті Герасдорф (Австрія).

У вбивстві Умарова підозрюють двох чеченців, їх затримали.

Крім того, в Австрії розповіли деталі вбивства Умарова.

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Автор: Надія Собенко